Der SV Pattonville hat in der Kreisliga A1 im Kampf um den Aufstieg einen Rückschlag erlitten. Am Mittwochabend unterlag der Tabellenführer zuhause der SG Steinheim-Erdmannhausen mit 1:2 (1:0). „Man sucht ja immer nach Erklärungen“, sagte SVP-Coach Marc Bachhuber, um sogleich folgende zu liefern: „Vielleicht haben wir einfach in den vergangenen Wochen unser Spielglück aufgebraucht und dafür jetzt die Quittung bekommen.“