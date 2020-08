Kornwestheim - Auch wenn in Testspielen die Ergebnisse nicht viel zählen – das 0:9 (0:4) gegen den Fußball-Bezirksligisten Croatia Bietigheim war für Dominik Kindermann, Coach des SV Kornwestheim 2, dann doch ein Grund zur Unzufriedenheit. „Ich hätte mir gewünscht, dass auch mal jemand die Grätsche auspackt“, so der Übungsleiter des A 1-Ligisten, der bei der Partie am Sonntagmittag vor allem die Passivität seiner Akteure bemängelte.