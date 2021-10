Fußball SVK: Auswärtssieg in Bietigheim?

Bietigheim: defensiv in Ordnung, offensiv mit Schwächen

Nun geht es also nach Bietigheim, zu einem defensiv gut organisierten, aber offensiv schwächelnden Kontrahenten. Wie sieht da die Marschroute des SVK aus? „Vielleicht stellen wir uns auch mal hinten rein und gucken, was der Gegner so macht“, kündigt Becker an, halb im Scherz, halb ernst gemeint. Da aber zum Beispiel Kapitän Marco Reichert auf den Außenbahnen seit ein paar Wochen in bestechender Form sei und man auch sonst im Offensivbereich viele Könner habe, sei das dann aber doch eher fraglich. Vielmehr rechnet Becker mit einem „Geduldspiel, in dem wir keine dummen Fehler machen dürfen“. So fordert er klare Aktionen, beim Klären dürfe man nicht Hacke, Spitze, eins, zwei, drei spielen. „Da müssen wir die Bälle einfach wegschlagen.“ Becker nennt das „die altdeutsche Spielweise“.