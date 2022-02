Fußball SVK-Coach Sascha Becker hört auf

Jetzt steht also die Trainersuche an – oder besser: Sie ist schon in vollem Gange. „Wir haben unsere Fühler natürlich frühzeitig ausgestreckt, und es sind auch einige Interessenten da“, berichtet Uwe Sülzle, der bereits einige Gespräche geführt hat. „Der SV Kornwestheim hat immer noch einen guten Namen im Fußballbezirk“, fügt er hinzu.

Druck mache man sich bei der Entscheidung zwar nicht, noch im Februar soll ein Nachfolger des scheidenden Trainers jedoch feststehen. „Wir wollen die Personalie so bald wie möglich unter Dach und Fach haben“, so Sülzle, „dann können wir auch Gespräche mit den Spielern führen.“ Denn schließlich will das spielende Personal ebenfalls so schnell wie möglich Klarheit darüber, wer in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie steht. Gut möglich, dass der ein oder andere Kicker seinen Verbleib oder Weggang davon abhängig macht, für wen sich die Abteilungsspitze am Ende entscheidet.