Fußball SVK: Die Mission „Drinbleiben“ beginnt

Teil Training mit sieben Spielern

Kurzum: Der SVK hat sich in Abwehr und Angriff verstärkt – und es in beiden Mannschaftsteilen bitter nötig gehabt. 59 Gegentore in 18 Begegnungen sind der schlechteste Wert der Liga. So steht derzeit auch nur Platz 16 zu Buche, ein Abstiegsrang. „Wir haben einen guten Start gehabt und sind dann punktemäßig etwas eingebrochen“, sagt Becker, „das steht in enger Korrelation mit der Personalsituation.“ Teilweise habe man unter der Woche mit lediglich sieben Spielern trainiert. Und noch eine weitere Schwachstelle, eher im mentalen Bereich, hat der Trainer ausgemacht. „Wir haben sehr viele Gegentore kassiert, nachdem Spiele schon entschieden waren, haben uns stellenweise abschießen lassen“, moniert Becker. Da müsse sich seine Mannschaft in Zukunft besser wehren und auch bei einem 0:3-Rückstand einfach mal „hinten den Laden dichtmachen“. Das miese Torverhältnis habe man sich somit selbst eingebrockt.

Jetzt sollen bessere Zeiten anbrechen. „Mit dieser Mannschaft können wir deutlich mehr Punkte holen“, ist Becker überzeugt. Fünf Neue, von denen keiner als Ergänzungsspieler durchgeht, keine Abgänge – vielleicht reißt der SVK ja doch noch einmal das Ruder herum. Dass die Spielzeit erst einmal wie geplant weitergeht, davon ist Sascha Becker Stand jetzt überzeugt. „Ich denke, die Saison kommt ziemlich weit voran.“

SVK: Fahrplan in der Winter-Vorbereitung

Trainingsauftakt

Aktiv in die Vorbereitung steigen die SVK-Fußballer an diesem Mittwoch ein: Um 18.30 Uhr gibt’s einen Fitnesstest, danach bestreitet das Team auf dem Kunstrasen an der Bogenstraße ein Testspiel gegen die eigene U19.

Testspiele

Die SVK-Verantwortlichen haben eine ganze Reihe an Vorbereitungsspielen geplant. Stand jetzt sieht das Programm so aus:

Sonntag, 23. Januar:

Drita Kosova Kornwestheim (Bezirksliga) – SVK; 11 Uhr, Kunstrasen am ESG-Gelände, Jahnstraße 100 Freitag, 28. Januar:

TSC Kornwestheim (Kreisliga A) – SVK; 19.30 Uhr, Kunstrasen Bogenstraße Sonntag, 30. Januar:

SVK – MTV Ludwigsburg (Bezirksliga); 12.30 Uhr, Kunstrasen Bogenstraße Donnerstag, 3. Februar:

SVK – VfB Neckarems (Verbandsliga); 19.15 Uhr, Kunstrasen Bogenstraße Sonntag, 6. Februar:

SV Kornwestheim – TSV Köngen (Landesliga Staffel 2); 11.30 Uhr, Kunstrasen Bogen-straße Mittwoch, 9. Februar:

Türkspor Stuttgart (Bezirksliga); 19.15 Uhr, Kunstrasen ESV RW Stuttgart, Benzstraße 151, Stuttgart Sonntag, 13. Februar:

SVK – SpVgg Holzgerlingen (Landesliga Staffel 3); 14 Uhr, Kunstrasen Bogenstraße Sonntag, 20. Februar:

SVK – GSV Maichingen (Landesliga Staffel 3); 16.30 Uhr, Kunstrasen Bogenstraße

Jahresauftakt

Das erste Saisonspiel 2022 bestreitet der SVK am Samstag, 26. Februar, um 15 Uhr auswärts bei der TSG Öhringen.