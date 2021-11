Das lag auch am Kapitän der Gäste, Timo Morawietz. Der war an allen fünf Treffern der Schornbacher direkt beteiligt und damit der Unterschied-Spieler auf dem Spielfeld. Auffällig zudem: In der Partie gab es mit einer nennenswerten Ausnahme quasi keine vergebenen Torchancen. Wenn der Ball mal gefährlich vor den jeweils gegnerischen Kasten kam, zappelte er Sekunden später auch direkt im Netz. Ansonsten trug sich das Spielgeschehen vor allem im Zentrum des Platzes ab. „Spielerisch waren wir sicherlich auch auf Augenhöhe“, meinte Sascha Becker.