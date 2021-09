Fußball SVK-Fußballer treffen auf Topteam

Immerhin ist Dominic Janzer am Mittwoch wieder im Einsatz, nachdem er zwei Spiele verpasst hatte. „Wenn er mit dem Ball im Strafraum ist, macht er ihn immer rein“, sagt Becker. Auch in Marco Reichert setzt der Trainer viel Hoffnung beim anstehenden Spiel. Außerdem sei Stefano Nicolazzo immer für einen Überraschungsmoment gut. „In der Offensive sind wir schon kreativ und haben unsere Stärken, jetzt müssen wir gucken, dass wir uns defensiv gut aufstellen und in der Zweikampfführung gut dagegenhalten“, sagt Becker. Und wer es durch die Defensive schafft, muss erst noch am Torwart vorbei. „Wir haben einen super Keeper in Topform, der kann jeden Gegner zur Verzweiflung bringen“, sagt Becker. Nicht zuletzt schaut der Trainer auf die 7:0-Niederlage gegen den SV Breuningsweiler – aber nicht negativ, sondern eher als eine Art gutes Karma. „Vielleicht haben wir in Breuningsweiler alle Fehler der Saison auf einmal gemacht“, sagt er. Dann blieben für die restlichen Spiele schlicht keine mehr übrig.