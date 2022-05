Fußball SVK-Fußballer verlieren durch späte Tore

War der SV Kornwestheim in der Fußball-Landesliga im Hinspiel gegen Türkspor Neckarsulm beim 0:7 noch hoffnungslos unterlegen, war er diesmal gegen denselben Gegner nah dran an einer Überraschung. Bei Türkspor, das noch um die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation spielt, führte Kornwestheim bis zur 68. Minute – und kassierte durch Gegentreffer in der 86. und 93. Minute doch noch den K.O. „Wenn du bei der Mannschaft, die als Meisterschaftsfavorit in die Saison ging, so spät verlierst, ist man natürlich enttäuscht“, sagt Trainer Patrick Müller. Durch eine laufstarke, disziplinierte und couragierte hätte sich seine Elf einen Punkt durchaus verdient gehabt. Doch am Ende reichte es trotz all der Defensivarbeit nicht gegen den Gegner, der deutlich mehr Ballbesitz hatte. „Wir haben nach dem 1:2 noch mal alles nach vorne geworfen und hatten auch noch eine gute Standardsituation“, so Müller. Doch der Treffer fiel stattdessen per Konter auf der anderen Seite – und damit die Entscheidung.