Fußball SVK ist in Löchgau chancenlos

Kornwestheim - Ohne den privat verhinderten Trainer Sascha Becker war Fußball-Landesligist SV Kornwestheim zum Landesliga-Punktspiel beim FV Löchgau gefahren – ohne Punkte kehrte man wieder nach Hause zurück. Und das deutete sich bereits in den ersten Minuten an. „Wir wussten, dass wir hier ein schwieriges Spiel haben werden, Löchgau wird wohl oben mitspielen“, räumte Kapitän Marco Reichert ein. „Der Matchplan war darauf ausgelegt, eher tief zu stehen und möglichst wenig zuzulassen. Das ist über weite Strecken auch ganz ordentlich gelungen, viele Großchancen hatte Löchgau nicht.“ Dafür aber rannten die Gastgeber quasi im Minutentakt an und schnürten den SVK immer wieder im eigenen Strafraum ein.