Fußball SVK kassiert mit Notsturm dritte Niederlage

In der Offensive war daher Pirmin Löffler quasi auf sich allein gestellt. Abdnour Chettibi, eigentlich defensiver Mittelfeldspieler, unterstützte ihn im vorderen Drittel um den Strafraum. Und obwohl der SVK in der ersten Halbzeit das Spielgeschehen gegen harmlose Gäste aus Sindringen kontrollierte, kamen nicht viele Bälle beim improvisierten Notsturm der Gastgeber an. In der 16. Minute konnte sich Pirmin Löffler im Sechzehner durchtanken, schoß aber knapp am rechten Pfosten vorbei. Die einzige Chance der Gäste war eine Freistoß aus rund 30 Meter: Der als Flanke gedachte Ball von Valentin Gronbach landete an der Latte des Tors von SVK-Keeper Louis Wolf. Besser machte es Löffler kurz vorm Pausenpfiff: Nach Zuspiel von Stefano Nicolazzo schob der Angreifer den Ball an Gäste-Keeper Stefan Grötsch vorbei in die Maschen.