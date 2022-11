Zugegeben: Das schönste Tor des Nachmittags gelang dem FV Löchgau II. Clemens Seddon legte in der 84. Minute all seinen Frust in einen Schuss aus etwa 30 Metern – und drosch den Ball sehenswert ins rechte Eck des SVK-Gehäuses. So wirklich freuen konnte er sich allerdings nicht darüber. Beim Stand von 4:1 für den Landesliga-Absteiger SV Kornwestheim war die Begegnung längst entschieden.