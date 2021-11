Fußball SVK mit Schlappe in Obersontheim

Und so kamen die Obersontheimer mit ihrer ersten Chance zum 1:0 (24.). „Da leisten wir nur Geleitschutz und kassieren kurz danach das 0:2. Wir hatten uns dann in der Pause viel vorgenommen und bekommen direkt nach vier Minuten das 0:3. Das hat uns den Stecker gezogen.“ Dem 0:4 (57.) folgte zwar der Ehrentreffer durch Marco Reichert per Elfmeter in der 62. Minute. „Danach haben wir nochmal eine Großchance, werden aber erneut ausgekontert“, kommentierte Sascha Becker den Treffer zum 1:5-Endstand (72.).