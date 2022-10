Fußball SVK mit Wiedersehen

„Das Spiel im Pokal war eines unserer besten“, sagt SVK-Coach Markus Koch über den 1:0-Heimsieg seines Fußball-Bezirksligisten gegen den FC Marbach in der zweiten Wettbewerbsrunde Mitte September. An diesem Sonntag um 15 Uhr treffen die beiden Teams erneut aufeinander – in Marbach, in der Liga und unter komplett anderen Voraussetzungen. Auch Markus Koch ist sich sicher: „Das wird etwas ganz anderes.“ Das fange schon bei den Platzverhältnissen an. Auf dem engen Kornwestheimer Kunstrasen kamen die schnellen Marbacher Außenspieler nicht wirklich zur Entfaltung. Die bevorstehende Partie steigt nun wahrscheinlich im Stadion in der Schillerstadt. Das große Spielfeld dort dürfte den Gastgebern sehr gelegen kommen.