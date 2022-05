Fußball SVK: nicht zur Strafe, nur zur Übung

Es ist eine schwierige Aufgabe, der sich SVK-Interimscoach Patrick Müller gegenüber sieht. Der Abstieg seiner Landesligakicker ist nach der 3:5-Pleite bei der SG Sindringen/Ernsbach vor einer Woche besiegelt. Es stehen aber noch drei Spiele in dieser Saison an, der SVK hat als 16. auf den derzeitigen Relegationsplatz 13 neun Punkte Rückstand – und das um 52 Treffer schlechtere Torverhältnis. Wie geht man in die verbleibenden Begegnungen? Wird es eine Tortur? Oder werden es lockere Auftritte ohne Druck? Vielleicht sogar mit Spaß?