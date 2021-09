Kornwestheim - Wenn das mal kein echter Vorteil ist: Fußball-Landesligist SV Kornwestheim kann vor der Partie beim TV Oeffingen auf knallhartes, fundiertes Insiderwissen zurückgreifen. Neuzugang Maxim Schaffert hat viele Jahre beim Gegner gespielt und seinen neuen Teamkameraden schon einige wichtige Tipps gegeben. Ob’s was hilft? Das wird sich am Sonntag von 15 Uhr an auf dem Kunstrasenplatz Tennwengert zeigen.