Doch so richtig kommt Drita nicht in Fahrt, was auch an der schon seit Wochen instabilen Personaldecke liegt. Gegen Warmbronn saßen nur zwei Feldspieler auf der Ersatzbank. Für die Partie bei Phönix Lomersheim (zuletzt 3:3 beim TV Aldingen) kehren zumindest Tugrul Yalman und Rijat Abdula in den Kader zurück. Hinter dem Mitwirken von Muhamet Muzliukaj steht noch ein Fragezeichen.