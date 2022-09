Fußball SVK und Drita müssen am Samstag ran

Ebenfalls an diesem Samstag, allerdings erst am frühen Abend um 17.30 Uhr, tritt Drita Kosova Kornwestheim (8.) gegen den SV Gebersheim (5.) an. Nach dem doch etwas überraschenden Erfolg bei Absteiger SV Leonberg/Eltingen am zurückliegenden Sonntag – ein Drita-Rumpfkader drehte einen 1:2-Pausenrückstand noch zu einem 3:2-Sieg – ist die Personallage bei den Kornwestheimer Kosovaren wieder besser. Zahlreiche Urlauber sind zurückgekehrt, sodass ein weiterer dreifacher Punktgewinn möglich scheint.