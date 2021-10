Fußball SVK: unnötige Niederlage in Eltingen

Kornwestheim - Wenn schon der gegnerische Trainer, in diesem Fall Benjamin Schäffer vom SV Leonberg/Eltingen, von einem „dreckigen Sieg“ spricht – wie muss es dann um die Gemütslage bei SVK-Coach Sascha Becker bestellt sein? Nicht eben gut, soviel ließ sich nach der 0:1 (0:0)-Auswärtsniederlage seines Fußball-Landesligisten am Samstagnachmittag schon von Weitem sagen. Noch gut eine Viertelstunde nach Abpfiff diskutierte er mit dem Sportlichen Leiter Patrick Müller an der Seitenlinie über das Geschehene – und wohl vor allem über die Tatsache, wie seine Mannschaft ein Spiel verlieren konnte, in dem die Gastgeber in der ersten Hälfte nicht eine einzige zwingende Torchance verbucht hatten.