Fußball SVK verliert 0:1 gegen Leonberg

Wie angespannt die Gemütslage bei so manchem SVK-Spieler derzeit ist, offenbarte sich in der 80. Minuten auch den Zuschauern am Kunstrasenplatz an der Bogenstraße. Die beiden Verteidiger Maxim Schaffert und Kaan Demir waren sich nach einem fehlgeschlagenen Versuch der Spieleröffnung nicht einig und gifteten sich lautstark an – woraufhin Interimscoach Patrick Müller Demir umgehend vom Platz nahm. „Das ist das völlig falsche Ventil“, gab der Trainer nach der 0:1 (0:0)-Pleite im Landesliga-Abstiegskracher gegen den SV Leonberg/Eltingen zu Protokoll, gepaart mit der Ankündigung, „das alles erst einmal verarbeiten“ zu müssen.