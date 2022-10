Fußball SVK zieht ins Viertelfinale ein

In der Folge hatte der SVK enorm viele Standards zu überstehen, verteidigte jedoch mit Glück und Geschick. Auch Keeper Louis Wolf war das ein oder andere Mal gefragt. So kam es, dass sich die Kornwestheimer schließlich befreien konnten. Stefano Nicolazzo stellte per Distanzschuss aus rund 22 Metern in der 77. Minute die Weichen auf Sieg: 3:2. Und spätestens mit Reicherts 4:2 (83.), bei dem er einen Angriff über die linke Seite abschloss, war der Sieg in trockenen Tüchern. Der eingewechselte David Ibeazor hätte sogar noch erhöhen können.