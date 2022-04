Fußball SVP: Knockout im Aufstiegskampf?

Entscheidende Szene kurz vor Schluss

Die letztlich entscheidende Szene war die einzig wirklich umstrittene bei der insgesamt guten Leitung von Referee Sascha Härter. 50 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit wird ein Pleidelsheimer vorm Strafraum gefoult, der GSV bleibt mit Vorteil in Ballbesitz. Just im Moment, in dem dann der schwach geschossene Torabschluss erfolgt, pfeift der Unparteiische doch noch Freistoß. Den versenkt Robin Bender aus 18 Metern über die Mauer in den rechten oberen Winkel – ein Traumtor. „Chapeau“, sagt Pattonville-Trainer Marc Bachhuber über den Treffer. Sein Ärger über die Entstehung aber ist groß: „Das war eine brutale Schiedsrichter-Entscheidung, mit der die ganze Saison beeinflusst wird.“