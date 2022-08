Fußball SVP mit Kantersieg in Korntal

Fußball-A-Ligist SV Pattonville hat sein Testspiel beim TSV Korntal, der ebenfalls in der Kreisliga A spielt, deutlich mit 9:2 (7:0) gewonnen. Den Torreigen eröffnete Luca Garcia Urbina (im Bild beim Schuss) bereits in der vierten Minute, Johannes Vetter legte in der zehnten Minute zum 2:0 nach. In den letzten zehn Minuten vor der Pause kam es ganz dick für die Korntaler: Zweimal Lukas Vassiliadis (36., 45.), Jannik Hoffmann (37.), Baris Akpolat (41.) und Selvedin Shanmugarajah (44.) erhöhten zum 7:0-Pausenstand für den SVP. Nach dem Wechsel Patrick trafen Schmierer zum 8:1 (58.) und noch mal Selvedin Shanmugarajah in der 82. Minute zum 9:2-Endstand.