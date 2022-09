Fußball Torloses Remis im Spitzenspiel

„Ich bin nicht unglücklich mit dem Punkt. Letztlich hätte es so oder so ausgehen können“, urteilte SV Kornwestheim-Trainer Markus Koch nach dem Abpfiff, denn er hatte zwar vor allem nach der Halbzeit seine Mannschaft mit leichten Vorteilen gesehen und der wieder in die Startelf gerückte Marco Reichert war bei der besten SVK-Chance freistehend am Torhüter gescheitert (70.), doch fünf Minuten vor dem Abpfiff verpasste auf der anderen Seite auch Münchingens Torjäger Fatih Yenisen nach einem leichtfertigen SVK-Ballverlust per Kopf den möglichen Lucky Punch. Der SVK seinerseits brauchte zu Beginn lange, um so richtig im Spiel anzukommen. „In der ersten halben Stunde waren die Abstände bei uns noch viel zu groß“, monierte der Coach, dessen Elf dann aber vor der Pause klar das Zepter übernahm. Nico Schürmann scheiterte jedoch in dieser Kornwestheimer Drangphase per Kopf am TSV-Keeper und auch Stefano Nicolazzo ließ zwei erstklassige Einschussmöglichkeiten aus. „In der Viertelstunde vor der Halbzeit hatten wir drei bis vier Großchancen und müssen eigentlich in Führung gehen“, haderte Koch hinterher. Mit nun sieben Punkten aus drei Spielen bleibt sein Team als Vierter aber vorne dabei.