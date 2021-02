Alle Trainer und Betreuer bleiben

Neben Becker und Janzer bleibt der gesamte Betreuerstab. „In der Vorstandschaft sind alle sehr zufrieden“, sagt Uwe Sülzle, „das ging also alles ziemlich unkompliziert.“ Das bestätigt auch der Chefcoach: „Im Verein passt soweit alles, es ist nach wie vor großes Vertrauen da.“ Trotz einer verheerenden Hinrunde in der aktuellen Saison – der SVK startete mit sechs Niederlagen – war keinerlei Unruhe aufgekommen. „Ich habe auch das Gefühl, dass es mit der Mannschaft gut funktioniert“, so Becker.