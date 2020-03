In dieser Saison ist einiges neu für die Freizeitkicker: So hat der Württembergische Fußball Verband (WFV) die Freizeitliga von drei auf zwei Staffeln reduziert. Dadurch wächst die Anzahl der Mannschaften pro Staffel auf acht Teams. In der Staffel 2 trifft der Nordhangexpress in Hin- und Rückspiel auf den 1. FC Adler Weilimdorf, den FC Schwaben Stammheim, Alt Hirschlanden, den PSG Fellbach, Alt Herrensteg Möckmühl, Strohgäu Power Markgröningen und THM Ludwigsburg. Zum Auftakt der Saison empfing der Nordhangexpress den THM Ludwigsburg auf dem Kunstrasen am ESG-Gelände. Nach der Heimniederlage in der vergangenen Saison hatten sich die Kornwestheimer gegen die Gäste aus Ludwigsburg einiges vorgenommen. In der Anfangsphase war aber beiden Mannschaften die lange fußballfreie Pause anzumerken. Spielfluss wollte sich in der körperbetont geführten Partie nicht so recht entwickeln. sodass die meisten Spielszenen im Mittelfeld stattfanden.