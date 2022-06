Fußball TSC: gemeinsam auf Trainersuche

Jetzt steht bei den Kornwestheimern erst einmal die Suche nach einem Nachfolger an. „Darin sind wir nun wirklich keine Amateure“, sagt Hakan Ayan mit einem bitteren Lächeln – und mit Blick auf die Vielzahl an Coaches, die sich beim TSC in den vergangenen Jahren an der Seitenlinie versucht haben und dabei mal mehr, mal weniger erfolgreich waren. Noch in dieser Woche will der Verein nun aber eine Entscheidung verkünden. Und noch etwas ist beim Türkischen SC im Umbruch: Auch im Vorstand wird sich etwas ändern, auch wenn Hakan Ayan noch keine konkreten Wechsel, Positionen und Namen verkünden will.