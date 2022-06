Fußball TSC greift in die Relegation ein

B-Ligen zur Kreisliga A1 In der Kreisliga A1 hat der SV Pattonville auf Rang 3 sowohl die Meisterschaft als auch die Relegation verpasst. Nun entscheidet sich, gegen wen der SVP in der kommenden Saison antritt. Zwei Spiele gibt’s in der ersten Relegationsrunde am Sonntag, 19. Juni, um 15 Uhr: In Erdmannhausen spielt das TKSZ Ludwigsburg (Zweiter Kreisliga B1) gegen den TV Aldingen II (Tabellenzwölfter Kreisliga A1), in Steinheim trifft der TuS Freiberg (Zweiter Kreisliga A2) auf die DJK Ludwigsburg (Zweiter Kreisliga B3).

Im entscheidenden Relegationsspiel am Samstag, 25. Juni, um 18 Uhr, machen die Sieger der beiden Begegnungen den künftigen A1-Ligisten untereinander aus. Das Spiel findet in Eglosheim statt.

B-Ligen zur Kreisliga A2 Zwei Partien stehen in der Relegation zur Kreisliga A2 an. Zunächst spielen am Sonntag, 19. Juni, um 15 Uhr in Asperg der SV Leonberg/Eltingen II (Zweiter Kreisliga B4) und der GSV Hemmingen (Zweiter Kreisliga B5) gegeneinander. Eine knappe Woche später macht der Sieger dieses Spiels am Samstag, 25. Juni, um 18 Uhr in Möglingen mit dem TSV Malmsheim (Tabellen-13. Kreisliga A2) den Aufsteiger aus.

B-Ligen zur Kreisliga A3 Am Sonntag, 19. Juni, steigen um 15 Uhr die Erstrundenspiele: Der FC Mezopotamya Bietigheim (Zweiter Kreisliga B8) trifft in Kleinglattbach auf den SV Kaman Bönnigheim (Tabellen-14. Kreisliga A3), der TSV Ensingen (Zweiter Kreisliga B6) spielt in Enzweihingen gegen die SGM Riexingen II (Zweiter Kreisliga B7). Am Samstag, 25. Juni, treffen dann die Gewinner der beiden Partien um 18 Uhr in Iptingen aufeinander. Der Sieger spielt in der kommenden Saison in der Kreisliga A3.

Überbezirkliche Relegation

Bezirksligen zur Landesliga Staffel 1 Der SV Kornwestheim ist nach sechs Niederlagen zum Saisonende sang und klanglos aus der Landesliga 1 in die Bezirksliga abgestiegen. Wer in der kommenden Spielzeit in der höheren Klasse spielt, machen daher andere unter sich aus. Die erste Runde haben die Teilnehmer schon hinter sich: Am Mittwoch bezwang in Neckarrems der FSV 08 Bissingen II (Zweiter Bezirksliga Enz-Murr) den FSV Waiblingen (Zweiter der Bezirksliga Rems-Murr) mit 6:4 im Elfmeterschießen. Die FSV-Reserve trifft nun am Sonntag, 19. Juni, um 15 Uhr in Gündelbach auf die Aramäer Heilbronn, die Tura Untermünkheim mit 3:1 besiegten.

Wer dieses Spiel gewinnt, tritt am Sonntag, 26. Juni, um 15 Uhr in Renningen gegen den SV Leonberg/Eltingen (Tabellenzwölfter Landesliga 1) um den Platz in der Landesliga an.

Landesligen zur Verbandsliga In der Landesliga Staffel 1 sicherte sich der FV Löchgau Platz zwei. In der Aufstiegsrelegation unterlag der FV in Marbach in der ersten Runde am Mittwoch dem FV Olympia Laupheim (Zweiter Landesliga 4) mit 1:2. In der zweiten Runde kommt es für Laupheim am Sonntag (15 Uhr) zum Duell mit den Young Boys Reutlingen (Zweiter Landesliga 3), die am Mittwoch den TSV Oberensingen (Zweiter Landesliga 2) mit 2:1 bezwangen.