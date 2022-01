Fußball TSC Kornwestheim in der Vorbereitung

Kornwestheim - Schau an, schau an, der TSC. Aus dem Türkischen Sportclub Kornwestheim, der in der Vergangenheit nicht eben mit sportlicher Konstanz glänzte, ist in der ersten Saisonhälfte der Top-Meisterschaftsfavorit der Fußball-Kreisliga A2 geworden. Zu tun hat das in nicht unmaßgeblichen Teilen mit Neu-Coach Adem Demir. Der Ex-Profi hat seinen Spielern eine Philosophie verordnet, die er bei seinen Jugendtrainern aufgeschnappt hat – darunter ein gewisser Thomas Tuchel. Die Vorgabe lautet: „Ich fange jedes Spiel im Kopf beim Stand von 0:2 gegen uns an.“