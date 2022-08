Fußball TSC spielt Unentschieden gegen Croatia

Bei aller Vorsicht, mit der man Ergebnisse aus Vorbereitungsspielen genießen sollte, ist das 1:1 (0:0) des Türkischen SC Kornwestheim gegen Croatia Bietigheim auf jeden Fall aller Ehren wert. Schließlich traf der A-Ligist am Sonntagnachmittag auf einen frischgebackenen Landesliga-Aufsteiger. Der neue TSC-Trainer Sahin Üste wollte aber nicht von einem Achtungserfolg sprechen: „Es war ein Testspiel, mehr nicht. Die Jungs haben eine gute Leistung abgerufen und gut gegen den Ball gearbeitet. Aber davon können wir uns nichts kaufen.“ Die Gäste waren mit nur elf Feldspielern angereist, während die Kornwestheimer sechs Spieler auf der Bank hatten. „Aber vollzählig waren wir noch lange nicht. Es sind acht Spieler im Urlaub, davon einige, die ich durchaus in der Startelf sehe“, so Üste.