Fußball Türkischer SC mit neuem Trainer

Erkan Kilic war, mit kurzer Unterbrechung, seit der Saison 2016/2017 Coach des TSC und schaffte es, der Mannschaft die dringend benötigte Disziplin beizubringen. Nun ist sein Nachfolger an der Reihe. Adem Demir führte in der Spielzeit 2019/2020 als Trainer bereits den TDSV Kornwestheim in die Kreisliga A, er bringt Erfahrung aus der Regional- und der Oberliga mit. Zuletzt war er Sportlicher Leiter bei Türkspor Stuttgart. Er stand beim TSC, derzeit Liga-Fünfter, schon am vorvergangenen Wochenende beim zweiten Saisonsieg in Hirschlanden (2:1) an der Seitenlinie.