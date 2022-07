Ex-Aktivencoach Sascha Becker steht im Tor

Der SVK, bei dem Ex-Landesligacoach Sascha Becker erneut zwischen den Pfosten stand und der Ex-Zweite-Trainer Daniel Biedermann in der Abwehr auflief, musste schon früh den ersten Nackenschlag verarbeiten. In der dritten Minute gelang Simon Weinmann der Treffer zur Gästeführung. In der 34. Minute – beim SVK war inzwischen Swen Gmeiner für Güven Üven in die Partie gekommen – erhöhe Rutesheims Julian Sommer per Elfmeter-Nachschuss auf 0:2 aus Kornwestheimer Sicht.