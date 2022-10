An Chancen mangelte es nicht

Für Shpetim Muzliukaj passte auch das Gegentor in der 53. Minute zur Situation. So unterlief seinem Team im Mittelfeld ein Fehler – der Gegner fackelte nicht lange und schoss aus 40 Metern über Drita-Schlussmann Xhemajl Shala hinweg ins Netz. „Danach hatten wir noch zwei, drei Großchancen. Und auch in der ersten Hälfte waren es schon drei, vier. Wir haben die Seuche am Schuh“, so Muzliukaj. Immer wieder sei man auch in deutlicher Überzahl aufs gegnerische Tor zugestürmt. Beim letzten Pass oder im Abschluss sollte es dann aber einfach nicht sein.