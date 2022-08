Fußball Wiederaufstieg ist nicht das Ziel des SVK

Wie fast alle Amateurteams hatte auch der SVK in der Vorbereitung mit zahlreichen Abwesenheiten zu kämpfen gehabt. So konnte etwa Spielführer Marco Reichert berufs- und urlaubsbedingt kein einziges Testspiel bestreiten. Vor zwei Wochen legte eine kleinere Coronawelle zudem einen Teil des Teams lahm. Formationen wechselten ständig – absagen musste der SVK jedoch keine seiner Begegnungen.

„Es war klar, dass wir uns erst entwickeln müssen, und das hat in den vergangenen fünf Wochen gut funktioniert“, so Koch, der jedoch sehr wohl noch ein paar Schwächen ausgemacht hat. Er formuliert: „Mit Tempo und Kreativität spielen zu wollen, das sagt sich so leicht.“ Das alles basiere jedoch auf Kompaktheit, auf Ballgewinnen und auf schnellem Umschaltspiel. „Und dem Spiel unseren eigenen Stempel aufzudrücken, das klappt noch nicht immer“, so der Übungsleiter.

Derby-Gegner Drita Kosova wartet

Nun steht an diesem Sonntag, 21. August, um 15 Uhr der Saisonauftakt beim SV Gebersheim an, der sich in der Schlussphase der vergangenen Spielzeit mit guten Leistungen selbst aus dem Bezirksliga-Abstiegssumpf gezogen hat. „Ein Start auswärts ist natürlich immer undankbar“, sagt Koch, „und in Gebersheim, bei den beengten Platzverhältnissen gegen ein kampfstarkes Team, das wird nicht einfach.“ Positiv: Zum Ligastart ist auch Kornwestheims Kapitän Reichert wieder an Bord, der am Samstag von seiner Urlaubsreise zurückkehrt und in Gebersheim zumindest von der Bank kommen soll.

Ebenfalls eine gute Nachricht: Es gibt auch wieder ein Kornwestheimer Derby in der Bezirksliga. Das hatte es zuletzt am 22. April 2019 gegeben, als sich der spätere Meister und Aufsteiger SVK und der Relegations-Absteiger SV Pattonville mit 2:2 trennten. Jetzt heißt das Duell SV Kornwestheim gegen den SC Drita Kosova. Es steigt erstmals am 4. Dezember, Heimrecht hat Drita auf dem Kunstrasen an der Jahnstraße. Wobei auch hier schon Monate vorher das Koch’sche Understatement zum Einsatz kommt. „Derbys sind ja immer schön, aber es ist bei uns ja irgendwie jedes Spiel ein Derby“, so der SVK-Coach. Dennoch ist der Respekt vor Drita Kosova sehr wohl vorhanden. „Sie haben eine große individuelle Qualität“, so Koch über den Vorjahres-Vierten, „und wenn sie das in ein Mannschaftsgefüge übertragen, wird es schwer“.

Transfers, Saisonziel, Meistertipp

Kader Tor: Louis Wolf, Furkan Yerli; Abwehr: Tim Waida, Mike Wolf, Philipp Böhl, Marwin Wingert, Niklas Strehlow, Timo Plitzner, Güven Üven; Mittelfeld und Angriff: Dany Abdul-Karim, Timo Stahl, Hendrik Koros, Stefano Nicolazzo, Pirmin Löffler, Issa Mira, Marco Reichert, Kaan Demir, Max Haut, Danny Schima, Nico Schürmann, Marcel Kunberger, Max Kunberger, David Ibeazor; Trainer: Markus Koch



Zugänge

Güven Üven, Marwin Wingert (beide SV Kornwestheim II), Max Kunberger, Marcel Kunberger (beide KSV Hoheneck), Furkan Yerli (SV Kaman 91 Bönnigheim), David Ibeazor (TV Pflugfelden)

Abgänge

Dominik Janzer, Steffen Weber (beide TSV Affalterbach), Selvedin Shanmugarajah (SV Pattonville), Hendrik Rauscher (pausiert), Mike Hepfer (TV Zazenhausen), Carmine Pescione (FSV Waiblingen)

Saisonziel

„Erst einmal solide arbeiten und nicht in Turbulenzen kommen.“ (SVK-Trainer Markus Koch)

Meistertipps

FSV 08 Bietigheim-Bissingen II, TV Pflugfelden, SV Leonberg/Eltingen