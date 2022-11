Flick lobt Entschlossenheit

Von Bundestrainer Hansi Flick gab es ein dickes Lob. "Ich denke, dass er gezeigt hat mit seiner Entschlossenheit, wie man Tore schießt. Das zeichnet ihn aus. Deswegen ist er auch dabei. Er gibt der Mannschaft sehr viel, nicht nur dieses Tor." Auch die Führungskräfte in der Mannschaft hat Füllkrug im Eiltempo von seinen Qualitäten und seinem Charakter überzeugt. "Ich denke, Niclas gibt uns etwas da vorne, was wir so nicht haben", sagte Abwehrchef Antonio Rüdiger zum lange ersehnten echten Neuner in der Sturmspitze.