Fußball-WM Argentiniens Coach hofft: 2022 doch nicht letzte Messi-WM

Messis erste WM 2006 in Deutschland

Messi, der seine erste WM 2006 in Deutschland mit Argentinien bestritt, hatte jüngst allerdings beim Fernsehsender Star+ gesagt: "Ob das meine letzte WM ist? Ja, ganz sicher." Er würde die Tage bis zur WM zählen: "Ich möchte, dass es jetzt losgeht und denke schon darüber nach, was passieren und wie es für uns laufen wird, weil es die letzte sein wird." Allein dreimal scheiterte der mittlerweile für Paris Saint-Germain spielende Superstar mit Argentinien an Deutschland, 2006 und 2010 im Viertelfinale, 2014 im Finale von Brasilien.

In Katar geht es für die Südamerikaner los mit der Partie gegen Saudi-Arabien am 22. November. Vier Tage später heißt der Gegner Mexiko, im letzten Gruppenspiel trifft Argentinien am 30. November mit dem mehrfachen Weltfußballer Messi auf Polen mit dem Weltfußballer des vergangenen Jahres, Robert Lewandowski.