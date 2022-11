Fußball-WM Bundestrainer Flick: "Haben keinen Schuss mehr frei"

Kritik aus dem Team

Die Kritik von Ilkay Gündogan an seinen Mitspielern ist für Flick "okay". Das Trainerteam wolle "keinem Spieler was vorgeben", sagte Flick. "Er hat das so auf den Punkt gebracht. Es ist wichtig, dass man dann im Spiel, wenn man unter Druck ist, den Mut hat, sich anzubieten."