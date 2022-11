Fußball-WM Bundestrainer Flick hofft in Katar auf Initialzündung

Al-Chaur - Aus dem Geflüster mit Luis Enrique nach dem Schlusspfiff machte Hansi Flick ein großes Geheimnis. "Was wir da besprochen haben, das sage ich dann, wenn es so weit ist", sagte der total erleichterte Bundestrainer über das Tête-à-Tête mit seinem spanischen Kollegen gleich nach dem 1:1 der Fußball-Nationalmannschaft gegen Spanien. Flicks Lächeln legte die Vermutung nahe, dass sich beide da gerade für ein Wiedersehen am 18. Dezember im Lusail Stadion verabredet hatten - dem Tag des WM-Endspiels.