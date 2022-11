Fußball-WM Faeser und Neuendorf: "Kein Zeichen des Willkommens"

Doha - Nancy Faeser im - ausgerechnet - pinkfarbenen Anzug und ein Fan aus Münster mit einem Schweißband in Regenbogenfarben vor der Glitzerfassade von Dohas Bankenwelt. Das Duo verkörperte am ersten Spieltag der DFB-Auswahl jenseits des Stadions die Themen- und Stimmungslage der Deutschen bei der Fußball-WM in Katar.