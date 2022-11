Fußball-WM in Katar Bayern-Star Mané trotz Verletzung in Senegals WM-Aufgebot

Unruhe hatte es zuletzt um Mané gegeben, nachdem er am Dienstag gegen Werder Bremen schon nach 20 Minuten ausgewechselt werden musste. Laut dem FC Bayern hatte er sich eine Blessur am rechten Wadenbeinköpfchen zugezogen und wird am Samstag im letzten Bundesligaspiel des Jahres gegen den FC Schalke fehlen. "Weitere Untersuchungen folgen in den nächsten Tagen, der FC Bayern tauscht sich dazu mit der ärztlichen Seite des senegalesischen Fußballverbandes aus", hatte es in der Club-Mitteilung am Mittwoch geheißen.