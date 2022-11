Zuletzt hatte der frühere katarische Nationalspieler Khalid Salman in seiner Rolle als einer der WM-Botschafter in der ZDF-Dokumentation "Geheimsache Katar" Schwulsein als "geistigen Schaden" bezeichnet. Später äußerte der 60-Jährige, seine Aussagen seien "aus dem Zusammenhang gerissen" worden. Flick sagte, jeder habe "die Dinge auch mitbekommen, was von Katar-Seite passiert ist, was uns sprachlos macht, fassungslos". Vor Ort habe der DFB "nochmal einen Hebel. Dafür steht der DFB, dafür steht die Mannschaft."