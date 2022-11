Fußball-WM Oranje verpasst vorzeitigen Achtelfinal-Einzug

Valencia mit sechstem WM-Tor in Serie für Ecuador

Deutlich zufriedener war man bei Ecuador. Und besonders stolz auf Valencia. Der Kapitän sorgte mit seinem sechsten WM-Tor in Serie für ein Kunststück, das vor ihm nur drei anderen Spielern gelungen war. "Valencia arbeitet so hart und wir sind so froh, so einen Kapitän zu haben", sagte Ecuadors Nationalcoach Gustavo Alfaro. In der 90. Minute musste Valencia allerdings verletzt mit einer Trage vom Platz gebracht werden.