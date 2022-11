Fußball-WM Süle bereit für mehr Verantwortung: "Für Stabilität sorgen"

Süle sieht sich als Innenverteidiger. Doch wie in Dortmund könnte er auch im DFB-Team auf der rechten Außenbahn aushelfen, wenn Flick das für notwendig erachtet. Eingespielt sei die DFB-Defensive. "Wir spielen schon lange in diesem Verbund, und ich denke, dass wir am Mittwoch für Stabilität sorgen. Wir müssen da hinten was ausstrahlen. Wir haben schon gezeigt, dass wir in der Lage sind gegen gute Gegner zu verteidigen" , sagte Süle.