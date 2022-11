Fußball-WM Verehrt, verachtet - vollendet? Neymar vor größter Prüfung

Und für die Hoffnung eines Landes auf den so sehr ersehnten sechsten WM-Titel. Zweimal hat er der Seleção aus unterschiedlichen Gründen diesen Traum nicht erfüllen können. Seine dritte WM-Teilnahme nun in Katar könnte die letzte Chance sein. "Neymar", schrieb Brasiliens Ex-Weltmeister Romário in einem Brief auf "The Players Tribune". "Der Moment kommt, weißt du?"