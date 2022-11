Fußball-WM WM-Träume von Katar wohl beendet - "Haben Beschränkungen"

Die Enttäuschung im kleinen Land am Golf war spürbar, hatte Emir Tamim Bin Hamad Al Thani doch Milliarden an Dollar in das ehrgeizige WM-Projekt gesteckt. Zumindest sportlich ist die Rechnung nicht aufgegangen, vielmehr entwickelt sich das Turnier für die nur bedingt konkurrenzfähige Nationalmannschaft spätestens mit dem 1:3 (0:1) gegen Afrikameister Senegal ungeachtet einer Leistungssteigerung zu einem sportlichen Fiasko.