Fußball „Zwei Meter Abstand tun ja nicht weh“

Sie haben sich mit einem 6:0-Sieg über Leingarten in die neuerliche Pause verabschiedet.

Das gibt natürlich irgendwo ein gutes Gefühl. In fünf Spielen haben wir zuletzt acht Punkte geholt, haben nur gegen Breuningsweiler verloren, wenn auch deutlich. Aber die sind eh eine andere Klasse, obwohl wir auch da in Führung hätten gehen können. Die restlichen Spiele, obwohl vielleicht das ein oder andere Unentschieden zu viel dabei war, waren gut. Allein der Last-Minute-Sieg in Unterzahl in Pflugfelden hat uns Auftrieb gegeben. Der Trend war in Ordnung. . .

. . . und wird jetzt ausgebremst.

Sportlich nervt das natürlich. Man muss sich irgendwie fit halten, denn es könnte ja in der Theorie sein, dass in diesem Jahr noch gespielt wird. Im Dezember könnte eventuell noch gespielt werden. Ich glaube es zwar nicht, aber wir müssen uns darauf vorbereiten. Das ist zäh. Jetzt haben wir uns ein paar Läufe ausgedacht, die schon auch anstrengend sind.

Aber alleine mit Laufen sind Fußballer für gewöhnlich eher nicht zu motivieren.

Wir machen auch jede Woche eine Challenge, damit man sich wenigstens auf Video sieht. Diese Woche gab’s zum Beispiel Liegestütze mit einem Ball im Nacken. Da hatten wir irgendwann vier Kategorien: ein Basketball, eine Mango, ein Volleyball und ein Fußball. Und bei einem Spieler kam noch der Hund obendrauf, der dauernd den Ball klauen wollte. Dass da verschiedene Dinge dabei herauskommen, macht die Sache ganz witzig.

Das klingt, als hätte sich noch nicht endgültig eine ‚Schnauze voll‘-Attitüde breitgemacht.

Ich glaube schon, dass sich einige überwinden müssen. ‚Boah, jetzt muss ich mich wieder quälen!‘ Deswegen haben wir auch Vorgaben gemacht, die wir kontrollieren, so gut es geht, mit Apps. Ich weiß, dass das nervig ist. Aber ich glaube, es machen 90 Prozent mit, wenn es Pflicht ist, und nur 60 Prozent, wenn es freiwillig ist.

Man könnte meinen, man hat aus dem Saisonstart gelernt?

Da haben wir es jedenfalls gemerkt: Es gab Spieler, die waren fit und oft anwesend. Andere waren nicht so oft da. Urlaube waren zu diesem Zeitpunkt natürlich auch ein großes Thema. Man durfte ja wieder wegfahren, und ich habe dafür ja auch Verständnis. Andererseits hat uns das auch den Saisonstart gekostet. Wir waren körperlich nicht gerade in einer Super-Konstitution.

Aber von Null auf 100 zu starten, wäre wohl kaum möglich gewesen, oder?

Nein, so weit waren wir einfach noch nicht, und das wusste ich auch. Wir haben bewusst ein behutsames Hochfahren gewählt. Das hat eben etwas gedauert.

Zur aktuellen Lage: Gibt es aus Ihrer Sicht die Chance, dass die Saison – auf welche Weise auch immer – zu einem geregelten Ende gebracht wird?

Nachdem es bald wohl einen Impfstoff gibt, der im Frühjahr vielleicht schon für viele zur Verfügung steht, kann ich mir das schon vorstellen. Vielleicht dauert die Saison dann vier bis sechs Wochen länger, die ein oder andere Englische Woche wird’s wohl auch geben. Klar, das wird viel. Aber wenn ich die Verbände richtig verstehe, ist die oberste Prämisse, dass man probiert, zu Ende zu spielen – was ich auch gut finde.

Nun gibt es ja verschiedene Ansatzpunkte, wie das passieren könnte.

Was mir gar nicht passt, sind solche Ansätze, dass man nur die halbe Saison spielt oder nach der Hälfte zwei Gruppen macht, von denen die obere um den Aufstieg und die untere um dies und jenes spielt. Das finde ich alles Käse. Entweder man spielt eine Saison komplett oder man lässt es sein und setzt zurück auf Null.

Was aber zu Lasten der Durchlässigkeit gehen würde.

Das ist das Problem. 1., 2. und 3. Liga spielen, eventuell auch bald wieder die Regionalligen, da gibt es Aufsteiger, Absteiger, das gäbe nur Chaos. Deswegen bin ich dafür, dass man die Saison zu Ende spielt, und ich glaube auch, dass da eine Chance besteht, vor allem, falls dann die Impfmöglichkeiten im Frühjahr vorhanden sein sollten.

Angenommen, das haut alles so hin wie Sie es sich wünschen: Glauben Sie, dass der Amateursport nach Corona wieder der gleiche sein wird wie davor? Wird es Nachwirkungen geben, oder hat man vielleicht sogar etwas gelernt?

Es gibt jetzt viele Perspektiven. Eine wichtige Sache, die oft vernachlässigt wird, ist das Ehrenamt. Die ganzen Leute, die sich in ihrer Freizeit engagieren und Hygiene- und Abstandskonzepte entwickeln, die waren arg strapaziert. Für sie gibt’s immer wieder Enttäuschungen: Es wird doch nicht gespielt, es wird doch nichts umgesetzt. Da befürchte ich, dass der ein oder andere einfach keine Lust mehr hat, weil ihm oder ihr der Spaß vergangen ist.

Eine Entwicklung, die nicht nur den Amateursport betrifft.

Ich habe das in meinem beruflichen Umfeld schon mitbekommen, sei es im Musikverein oder im Faschingsverein. Gerade ältere Menschen denken sich vielleicht: ‚Ach, nächstes Jahr ist eh nichts, und so lange wollte ich es sowieso nicht mehr machen.‘ Also hören sie jetzt auf.

Was ist mit einem gesellschaftlichen Lerneffekt?

Vielleicht setzt sich in der Gesellschaft jetzt durch, dass, wenn man eine Erkältung oder einen Schnupfen hat, man einfach etwas weiter von den anderen wegbleibt. Zwei Meter Abstand tun ja nicht weh. Ich glaube, dass man generell aus diesem Thema schon etwas mitnehmen kann – auch wenn ich es jetzt nicht überbewerten würde. Ich vermute, wenn die Pandemie in eineinhalb Jahren vorbei ist, kräht da wahrscheinlich kein Hahn mehr danach. Aber etwas mehr Rücksichtnahme wäre doch schön.

Über die finanziellen Auswirkungen haben wir noch nicht gesprochen.

Die gibt’s nicht nur im Fußball, sondern im gesamten Amateursport, überall dort, wo vieles an den Zuschauern hängt. Die fehlen zurzeit und haben auch zu Beginn des Jahres gefehlt. Kleinere Sponsoren, die aktuell selbst Probleme haben, Gastronomie, Hotelgewerbe, Autoindustrie, Einzelhandel, es sind ja alle betroffen – und damit fällt Geld weg, das sonst vielleicht einem Verein zugutegekommen wäre. Vielleicht kann man das aber auch mit der Hoffnung verbinden, dass sich die stellenweise exorbitanten Spielergehälter auch im Amateurfußball jetzt etwas regulieren. Wobei die Vereine, hinter denen ein Privatier steht, den auch weiterhin haben. Es kann also sogar sein, dass die Schere noch mal ein Stück weiter auseinandergeht.

Vielen Menschen fehlt auch das Breitensportangebot, das die Vereine bieten.

Natürlich. Die gesundheitliche Komponente an sich. Man muss sehen, dass sich jetzt viele Leute fast ein Jahr lang nicht bewegt haben, keinen Sport gemacht haben. Ich sehe das an mir selbst. Ich bin ja häufig auf dem Trainingsplatz, was für mich als Trainer keine hohe Belastung ist, aber ich bewege mich und bin an der frischen Luft. Mit den Kindern ist man ab und zu am Wochenende auf dem Sportplatz. Und das fällt gerade alles weg. All das wird viele im Frühjahr einholen.

Es fehlen auch die sozialen Kontakte. . .

. . .was vor allem für ältere Menschen schlimm ist. Ich selbst habe meine Frau und zwei Kinder, die Großeltern sind in der Nähe, ich habe also immer noch genügend familiäre Kontakte. Aber bei Älteren, die nicht mehr so viel Familie haben, da gibt es sicher einige schlimme Schicksale.

Noch mal zur Gesundheit: Ist Ihre Mannschaft in Sachen Corona bisher verschont geblieben? In der Zweiten gab es ja einen Fall, das Team musste zum großen Teil in Quarantäne.

Genau. Der Spieler war sogar im Training und hat niemanden angesteckt. Was auch belegt, dass die Gefahr, sich beim Fußball anzustecken, an der frischen Luft, relativ gering ist.

Beim bloßen Spiel an sich.

Ich rede jetzt nicht vom Bier gemeinsam in der Kabine, sondern nur vom gemeinsam Spielen. Die Spieler kommen umgezogen und gehen nach dem Training auch gleich wieder. Es zeigt, dass unser Hygienekonzept so funktioniert hat. In den Gesamtverein und in den Jugendbereich habe ich aber nicht wirklich Einblick. In unserer Mannschaft hatten wir keine Fälle, nur im März mussten zwei Rückkehrer aus dem Skiurlaub routinemäßig in Quarantäne. Einmal war es aber auch bei uns sehr nah. Bevor wir in Oeffingen gespielt haben, hat sich beim Gegner ein Spieler krank abgemeldet. Er hatte sich tatsächlich infiziert, war in der Woche davor auch beim Training. Aber auch er hat keinen Mitspieler angesteckt.

Keine Coronafälle, aber wieder eine Zwangspause. Trotzdem lässt sich zusammenfassen, dass bei Ihnen der Spaß am Fußball also nach wie vor da ist?

Ja.

Wie halten Sie den aufrecht?

Durch Abstinenz (lacht).

Also Fußballfasten?

Ich glaube, das ist das Einzige, an dem man sich festhalten kann: zu wissen, dass es in ein paar Wochen wahrscheinlich wieder losgeht.

Zumindest tut Ihr Herzensclub, der VfB Stuttgart, derzeit vieles, um Ihnen die Freude zu erhalten.

Der VfB macht es zurzeit ganz gut, das stimmt. Bundesliga schauen hilft, die Nationalmannschaft jetzt eher nicht (lacht). Wenn ein Testspiel wie das gegen Tschechien nur unter solchen Umständen möglich ist, dann lässt man es doch lieber sein.

Zumal es auch in Sachen Infektionsrisiko nicht ganz nachvollziehbar ist.

Richtig. Aber ich bin ein Freund der Tatsache, dass in der Bundesliga weitergespielt wird. Das ist der Beruf der Profispieler, fast alle anderen dürfen ja auch weiterarbeiten. Natürlich verdienen die Spieler ein bisschen mehr, daher können sie aber auch die Testreihen so durchziehen. Ich finde das in Ordnung. Außerdem ist es ein Stück weit Volksbespaßung, wenn man es mal ganz platt formuliert. So kann man wenigstens freitags, samstags und sonntags und unter der Woche in der Champions League etwas angucken, was man im Freizeitbereich zurzeit nicht hat: Fußball.