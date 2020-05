Fußball Zwischen Anfield Road und Höpfigheim

Da bleiben Konflikte nicht aus, das gibt auch der Coach zu. „Aber deren Bewältigung trägt auch dazu bei, weiter zu lernen“, sagt der Mann, der im Jahr 2002 im Betreuerstab der Nationalmannschaft Kameruns unter Chefcoach Winfried Schäfer bei der WM in Japan und Südkorea dabei war. Als Co-Trainerin steht ihm bei der Skizunft übrigens seine Frau Sibylle zur Seite. Sie übernimmt, wenn er selbst in der weiten Welt unterwegs ist.

Einige Reisen führten Habermaier unter anderem nach Stoke-on-Trent in England. Natürlich ging es auch dort, beim aktuellen Zweitligisten Stoke City, ums Stadion. Der Verein ist bis heute der Inselclub, den der Kornwestheimer am intensivsten verfolgt. In Sachen Bundesliga schlägt sein Herz indes für Schalke 04.

Natürlich lässt Habermaier auch gerne seine Beziehungen spielen, wenn es darum geht, den Jugendlichen etwas zu bieten. So gab es eine Reise nach Wolfsburg mitsamt Spiel gegen ein Nachwuchsteam des VfL – zu verdanken war dies den Connections des Kornwestheimers zu seinem guten Freund Roy Präger. Der Ex-Bundesligastürmer ist beim VfL als Leiter der Fußballschule tätig.

Auch ein Trainingslager in Italien stand für die Skizunft-Truppe schon auf dem Programm. „So können die Spieler ihren Horizont erweitern“, sagt der Trainer, der in den 1990er-Jahren selbst schon drei Jahre in den USA am College gespielt hat und dabei sogar zum MVP, zum „most valuable player“, also zum wertvollsten Spieler ausgezeichnet wurde. In Deutschland wäre am Samstag, 23. Mai, für seine Skizunft-C-Jugend die Saison in der Kreisstaffel zu Ende gegangen, mit einem Auswärtsspiel bei der SGM Großbottwar/Höpfigheim.

Das klingt vielleicht unspektakulär – passt aber genauso in Kay Habermaiers Fußballwelt wie ein Besuch an der Anfield Road in Liverpool.