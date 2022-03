Gas Habeck spricht von Blindheit bei Energiepolitik

Deutschland verfüge mit einem Volumen von rund 24 Milliarden Kubikmetern über das größte Erdgasspeichervolumen in der Europäischen Union, heißt es in dem Entwurf. In den vergangenen Jahren seien die Speicher ausreichend gefüllt gewesen. "Im Winter 2021/22 stellte sich eine bislang einmalige, außergewöhnliche Situation ein: Die Speicher in Deutschland wiesen die niedrigsten Füllstände der letzten 15 Jahre auf." Dies habe die Preise in die Höhe getrieben.