Gaskrise Kubicki will Pipeline Nord Stream 2 "schleunigst öffnen"

Dürr: Öffnung wäre falsches Signal

FDP-Fraktionschef Christian Dürr wies Kubickis Forderung zurück. "Wir beraten in diesen Wochen intensiv darüber, wie man die drohende Energiekrise im Winter abwenden kann. Als FDP-Bundestagsfraktion haben wir dazu eine Reihe von Vorschlägen gemacht. Die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 gehört nicht dazu", sagte Dürr am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Öffnung der von Russland nach Vorpommern führenden Pipeline "wäre ein falsches Signal an unsere europäischen Partner".