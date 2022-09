Geburtenrückgang Studie: Frauen mit Kinderwunsch warteten Corona-Impfung ab

"Die Corona-Pandemie hat erhebliche Effekte auf das kurzfristige Geburtenverhalten verursacht, was man auch

in anderen Ländern Europas erkennen kann", erklärte Bujard. Im Mai 2022 habe sich in Deutschland wieder eine leichte Erholung der Geburtenrate abgezeichnet (1,48), was auf ein Ende dieses Aufschubs deuten könnte.