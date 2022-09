Geeintes Russland Kremlpartei siegt bei Wahlen in Russlands Regionen

Davon abgesehen blieb das Interesse an den Wahlen jedoch verhältnismäßig gering. Noch mehr als in der Vergangenheit stand das Ergebnis in den Augen vieler Beobachter von Anfang an fest. Gut ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn ist die kremlkritische Opposition fast vollständig ins Ausland ausgewandert - oder festgenommen worden. Selbst das sonst so aktive Team um den inhaftierten Putin-Gegner Alexej Nawalny gab sich dieses Mal kaum noch Mühe, den Wahlausgang in ihrem Sinne zu beeinflussen.